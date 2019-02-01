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بن رحمة ضمن التشكيلة المثالية للشامبيون شيب :

1 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 68 زيارة

جاء اسم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على موقع سكاي سبورتس الإنجليزي الذي اختار التشكيلة المثالية للشامبيون شيب الخاصة بشهر جانفي المنقضي، حيث ورد اسم مهاجم نادي برينتفورد في القائمة التي اختارها الموقع الإنجليزي بفضل تألقه الكبير مع ناديه، وتثبيت مكانته الأساسية رغم قلة خبرته في البطولة الإنجليزية.
المهاجم الجزائري حصل على ثاني أحسن علامة في التشكيلة
منح الموقع الإنجليزي الشهير سكاي سبورتس اللاعب الجزائري علامة 8 على 10 وهي ثاني أحسن علامة في على مستوى قائمة أفضل لاعب في شهر جانفي الماضي، ما يؤكد فعلا تألق اللاعب الشاب في صفوف نادي برينتفورد الذي يبقى في انتظار التفاتة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي الذي كان قد وعد من قبل، بأنه سيمنح لأي لاعب يتألق مع فريقه فرصة الالتحاق بالمنتخب الوطني أو على الأقل تنقل المدرب السابق لنادي الدحيل القطري لمعاينته مع ناديه.
م.د

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