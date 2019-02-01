بودبوز ينتقل رسميا لنادي سيلتا فيغو :

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني الناشط في الليغا عشية أمس الخميس ضمه للدولي الجزائري رياض بودبوز قادما إليه من نادي ريال بيتيس، الموقع الرسمي لسلتا رحب ببودبوز باللغة العربية وتمنى أن يساعده على تحسين وضعه في الترتيب، وانضم بودبوز لسيلتا فيغو بعكس كل المؤشرات، حيث كان أقرب كثيرا لنادي تولوز الفرنسي حتى أن مدرب هذا الأخير تكلم عنه في الندوة الصحفية التي أقامها أمس، لكن أمورا كثيرة عقدت الأمر وأبعدته عن الليغ 1 ككل، الموقع الرسمي لنادي ريال بيتيس بدوره أعلن عن الصفقة وتمنى حظا سعيدا لرياض في ناديه الجديد.

انتقل بنظام الإعارة مع أحقية الشراء بثمانية ملايين أورو

الموقع الرسمي لنادي ريال بيتيس قال في إعلانه أن بودبوز انتقل لنادي سيلتا فيغو بنظام الإعارة، لكن من دون أن يفصح عن أمور بخصوص العقد، صحيفة “ماركا” الشهيرة نشرت كل التفاصيل وقالت أن بودبوز انتقل بنظام الإعارة لستة أشهر فقط، لكن مع وضع بند بأحقية الشراء، ففي حال رغب نادي سلتا فيغو في الاحتفاظ ببودبوز عليه أن يدفع وقتها 8 ملايين أورو وهو مبلغ لا يبدو ضخما جدا، ومن دون شك فإن ذلك سيتوقف أيضا على قدرة سيلتا في الحفاظ على مكانه ضمن أندية الليغا، لأنه بات مهددا بالسقوط للدرجة السفلى بنهاية الموسم الحالي.

اقترب من تولوز وبوردو لكن الشق المالي أفسد الصفقة

كما أشرنا أعلاه فإن انتقال بودبوز لسيلتا فيغو كان مفاجئا، حيث أجمعت الصحافة الإسبانية والفرنسية صباح أمس أنه سيعود لليغ 1، البداية كانت بتولوز حيث قال أكثر من مصدر أن الاتفاق حاصل وأن بودبوز سيلعب بنظام الإعارة في النادي البنفسجي لكن الصفقة فشلت ليقال بعدها بسويعات أنه قريب من بوردو لتفشل الصفقة أيضا، الإعلام الفرنسي أرجع فشل انتقال رياض لهذين الناديين إلى رفض اللاعب تخفيض راتبه حيث قال أنه يفضل البقاء في بيتيس من دون مشاركة على تخفيض راتبه.

عزز حظوظه في القتال على مركز مع المنتخب

اختيار بودبوز للانتقال وأيضا البقاء في الليغا واللعب لفريق عريق مثل سيلتا فيغو سيكون في صالحه من دون شك من ناحية المنتخب، حيث عزز رياض فرصه في التواجد مع الخضر في تربص مارس المقبل، ولم لا التواجد في كان مصر المقبل، رياض سيكون الآن مطالبا بالعمل على إعادة إثبات نفسه ولن يكون ذلك إلا بحجز مكان أساسي وأيضا تقديم مستويات كبيرة وقيادة سيلتا فيغو لتحسين نتائجه في الليغا وضمان البقاء.

بورقعة –ع

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