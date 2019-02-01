تراجع واضح في إنفاق أندية البريميرليغ بالميركاتو الشتوي :

شهد إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية تراجعًا واضحًا، لأول مرة منذ 2012 بعد قرار ثلاثة من الأندية الستة الكبار عدم التعاقد مع لاعبين جدد.

وأظهر تقرير نشرته شركة “ديلويت” اليوم الجمعة، أن حجم الانفاق بلغ أمس الخميس، اليوم الأخير في فترة الانتقالات، 50 مليون جنيه إسترليني ليرتفع إجمالي انفاق الأندية طوال شهر جانفي الماضي إلى 180 مليون إسترليني.

وهذا المبلغ أقل من نصف ما تم إنفاقه في ذات الفترة العام الماضي حيث بلغت الانتقالات حينها 430 مليون دولار بينها صفقة انتقال فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول ليصبح أغلى مدافع في العالم.

واستحوذت الأندية الإنجليزية الستة الكبرى، ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، على 43 % من الإنفاق الشهر الماضي مقارنة بنحو 62 % في جانفي 2018.

وسيستكمل توتنهام الموسم الحالي لنهايته بدون إبرام أي صفقة جديدة حيث فشل في ضم أي لاعب جديد خلال آخر فترتي انتقال.

واختارت أندية ليفربول ويونايتد وإيفرتون وساوثهامبتون أيضا عدم التعاقد مع أي لاعب في جانفي .

وقال تيم بريدج مدير في مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت “من المرجح أن تستمر الأندية حول هذا المعدل من التعاقدات على الأقل حتى نهاية موسم 2021-2022.

وأضاف “الأندية تتخذ رؤية بعيدة المدى أكثر بشأن استراتيجياتها في التعاقد مع اللاعبين”.

وبلغ حجم الإنفاق خلال الانتقالات الشتوية في 2011 نحو 225 مليون إسترليني لكنه تراجع إلى 60 مليون في العام التالي.

وكانت الصفقة الأضخم خلال الشهر الماضي انتقال الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي من بروسيا دورتموند مقابل 55 مليون إسترليني.



ولأول مرة منذ 2005 حطم نيوكاسل يونايتد رقمه القياسي في التعاقدات ليضم صانع اللعب القادم من باراغواي ميغيل ألميرون من أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي مقابل 20 مليون إسترليني.

وتعاقد وولفرهامبتون واندرارز بشكل نهائي مع قلب دفاع أتليتيكو مدريد جوني أوتو مقابل 15 مليون إسترليني بعد فترة ناجحة على سبيل الإعارة.

وضم مانشستر سيتي حامل اللقب أنتي بالافيرسا لاعب وسط هايدوك سبليت مقابل سبعة ملايين إسترليني قبل إعارته مجددا إلى النادي الكرواتي.

وأكد تقرير ديلويت أيضا أن الأندية الستة متذيلة ترتيب الدوري أنفقت 20 مليون إسترليني مقارنة بنحو 90 مليون خلال نفس الفترة العام الماضي.