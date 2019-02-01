توديبو يخضع للكشف الطبي في برشلونة :

خضع الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع تولوز، المنضم حديثًا إلى برشلونة، للكشف الطبي في الفريق الكتالوني، صباح اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن توديبو خضع للفحص الطبي، كما حرص على زيارة مرافق ومنشآت المدينة الرياضية في برشلونة، بعد الانتقال رسميًا إلى البلوغرانا قادمًا من تولوز حتى عام 2023.

ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب الفرنسي في مؤتمر صحفي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن برشلونة، أمس الخميس، تعاقده مع توديبو، بعقد يمتد حتى صيف عام 2023، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان برشلونة قد حصل في وقت سابق على توقيع اللاعب، لينضم إلى البارسا في الصيف المقبل.

وسيرتدي توديبو رقم 6 مع الفريق الكتالوني، والذي كان يحمله دينيس سواريز الذي رحل إلى آرسنال.