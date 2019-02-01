حارس لاتسيو: لا نخشى ميلان.. وجوفنتوس لم يستحق الفوز

أكد توماس ستراكوشا، حارس مرمى لاتسيو، أن فريقه لا يخاف من مواجهة ميلان في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وفاز لاتسيو على إنتر ميلان، أمس الخميس، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال ستراكوشا، في تصريحاته لموقع “توتو ميركاتو ويب”: “لقد قدمنا أداءً جيدًا، ونحن نستحق الوصول لنصف نهائي الكأس. نحن سعداء للغاية وأصعب تصدي لي كان أمام بوليتانو”.

وأضاف: “نحن نؤمن بأنفسنا دائمًا، ونظهر ذلك في كل لقاء، لكننا تلقينا هزيمة غير مستحقة أمام جوفنتوس، أثبتنا أننا فريق عظيم بالفوز في الكأس، نثق بأنه يمكننا أن نؤدي جيدًا في كل مسابقة”.

وتابع حارس لاتسيو: “دائمًا نشعر بأننا جاهزون للفوز، لأننا دائمًا نبذل قصارى جهدنا. بالعام الماضي لم نصل لنهائي كأس إيطاليا لكننا نثبت أننا أقوياء في الكأس”.

وحول الانتقام من ميلان بعد الخروج من نصف نهائي الموسم الماضي أمامهم، قال: “نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد هذه المرة”.

وختم: “علينا أن نظهر في مباراتي نصف النهائي أننا لسنا خائفون”.