حساني يصل الدوحة من أجل الانضمام لنادي الغرافة :

أعلن الموقع الرسمي لناي الغرافة القطري أمس الخميس وصول اللاعب الجزائري إلياس حساني للعاصمة القطرية الدوحة من أجل الانضمام لنادي الغرافة القطري، وكان حساني قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق “تشيرنو مور فارنا” وقيل أنه سيرسم التحاقه بنادي ليفسكي صوفيا وأيضا بعض أندية الليغ 1 لكنه اختار الوجهة الخليجية في الأخير على غرار باقي اللاعبين الجزائريين بحثا عن الأموال وربما من أجل التواجد قريبا من أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يتابع جيدا البطولة القطرية والتي قد تعني إعادته من جديد إلى المنتخب الوطني.

سيجري الفحص الطبي غدا قبل تقديمه للإعلام

بحسب الموقع الرسمي للنادي القطري دائما، فإن حساني سيمر على الفحص الطبي غدا السبت قبل ترسيم التحاق بشكل نهائي في حال تجاوزه بسلام، ومن دون شك فإن الأمور ستمر بسلام مع حساني الذي سيبدأ غدا وبشكل رسمي مغامرته الجديدة.

الغرافة سيضمن له الاستمرارية في المشاركة

رغم أنه ما زال شابا، إلا أن حساني اختار اللعب في الخليج، الدوافع التي أدت بحساني لاختيار الخليج تبدو واضحة، فإلى جانب الأموال فإن حساني يريد أن يكون قريبا من بلماضي لأن الدوري القطري متابع بشكل جيد من قبل الناخب الوطني عكس الدوري البلغاري، حساني ومن دون شك يرغب في حجز مكان في المجموعة المسافرة لمصر فهل سينجح في ذلك من بوابة الغرافة؟.

بورقعة -ع

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