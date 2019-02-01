ديوكوفيتش يحلم بالتتويج بلقب رولان غاروس :

أعرب المصنف الأول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش، عن استعداده للتتويج بلقب رولان غاروس في شهر جوان المقبل، وذلك بعدما توج بكل ألقاب الغراند سلام الثلاثة السابقة في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش حسبما نقل موقع “tennisworldusa”: “وضعت ضغطًا كبيرًا على نفسي في الماضي، وخسرت العديد من المباريات النهائية على التوالي في رولان غاروس، قبل أن أتمكن أخيرًا من الفوز باللقب في عام 2016”.

وأضاف: “فوزي باللقب في عام 2016 منحني أكبر شعور بالراحة في حياتي كلها، وبالتالي سأشارك في رولان غاروس هذا العام بمنظور مختلف، وبخبرة أكبر”.

وتابع: “أشعر بالسعادة لفوزي بـ15 لقبًا في البطولات الكبرى، ولكني الآن على بعد لقب وحيد من الفوز بالألقاب الأربعة الكبرى على التوالي، وسبق وأن حققت هذا الإنجاز من قبل، فلم لا أحققه مرة أخرى؟ كل شيء وارد في هذه الحياة”.