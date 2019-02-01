سواريز: نستهدف إنجازا تاريخيا.. ولا نخشى ريال مدريد

كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن بعض كواليس مباراة فريقه أمام إشبيلية، التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 6-1، الأربعاء الماضي، على ملعب الكامب نو في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سواريز في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو “الأجواء كانت مميزة بعد الفوز أمام إشبيلية، كنا سعداء بطريقة الفوز على الفريق الأندلسي”.

وأضاف “مباراة إشبيلية التي خسرنا فيها بثنائية، تختلف تمامًا عن السقوط أمام باريس سان جيرمان برباعية دون رد في دوري الأبطال موسم 2016-2017”.

وتابع “كان يجب تعويض الخسارة في المباراتين، لكن نهتم بدوري أبطال أوروبا أكثر من كأس ملك إسبانيا”.

وأوضح “برشلونة أفضل فريق في العالم، يجب علينا الفوز كل 3 أيام، وقد ظهر في مباراة الأربعاء أمام إشبيلية، أننا نريد القتال من أجل الفوز بكل شيء وتحقيق الثلاثية التاريخية”.

ونوه “بلغنا نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ونتصدر جدول ترتيب الليغا بفارق جيد حتى الآن، ونتمنى تجنب المفاجآت في دوري الأبطال”.

وأردف “الفوز بالألقاب يتطلب التغلب على جميع المنافسين، لا نخشى مواجهة ريال مدريد في المربع الذهبي لكأس الملك”.

وقال سواريز “أحاول مساعدة فيليب كوتينيو بشتى الطرق، مثلما فعل ليونيل ميسي عندما ترك له تسديد ركلة الجزاء أمام إشبيلية”.

وتابع “يجب على فيليب كوتينيو التعايش مع الانتقادات ومواصلة التطور والتحسن، لأنه يلعب مع برشلونة”.

وعن إصابته، علق “لدي بعض الآلام في ركبتي، لكن لدي ثقة كاملة في أطباء النادي، لذلك ألعب بهدوء واسترخاء، لن أخضع لأي عملية جراحية، ولا أريد مناقشة ذلك”.

وأردف “أتفهم بحث النادي الكتالوني عن مهاجم جديد، أرحب بذلك وسأحاول مساعدته حال قدومه، لأن برشلونة أعطاني الكثير من الأشياء”.