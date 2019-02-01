عبيد شارف يعود للميادين بعد ثلاثة أشهر :

سيكون ملعب العقيد لطفي بتلمسان اليوم على موعد مع عودة الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف إلى الميادين عقب رفع العقوبة المسلطة عليه من قبل لجنة الانضباط على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية لقاء الذهاب من نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي واتهامه بتلقي رشاوى وعملات من قبل الطرف المصري، حيث أوقف عبيد شارف بداعي التحقيق في القضية التي برّئ منها مؤخرا، عودة ابن قسنطينة اليوم لإدارة لقاء الجولة العشرين بين وداد تلمسان والضيف اتحاد الحراش تأتي بعد ثلاثة أشهر كاملة من الغياب، بما أن اللقاء الذي عوقب بموجبه جرى يوم الثاني نوفمبر من السنة الماضية.

الحكم الجزائري شفي مؤخرا من عملية جراحية

يذكر أن الحكم الدولي عبيد شارف، كان قد خرج مؤخرا من عملية جراحية أجراها على مستوى البطن، ما استدعي لمثوله مطولا للعلاج، حيث كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن براءة الحكم الجزائري من كل ما نسب إليه من قبل الاتحادية التونسية لكرة القدم وكذا نادي الترجي التونسي الذي اتهمه بتلقي الرشوة من قبل منافسه في رابطة أبطال إفريقيا نادي الأهلي المصري خلال لقاء الذهاب من نهائي الكأس.

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