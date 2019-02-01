عطال لاعب الشهر للمرة الثالثة على التوالي :

كما كان متوقعا، فاز الدولي الجزائري يوسف عطال بجائزة أحسن لاعب في نادي نيس للشهر المنقضي جانفي، الموقع الرسمي لنادي نيس قال يوم أمس أن أنصار النادي اختاروا عطال ليكون الأحسن في الشهر الماضي متفوقا على زميله المهاجم ماكسمين والحارس والتر بينيتاز، عطال قدم مستويات كبيرة في شهر جانفي توجها بتسجيله هدفا ضد نيم هو الثاني له هذا الموسم، لذلك يعتبر اختياره أكثر من عادي، وأشاد الموقع الرسمي كثيرا بالدولي الجزائري الذي حجز الجائزة الشرفية لثالث شهر على التوالي مؤكدا سطوته الكبيرة على بقية زملائه وهي الجائزة التي سيواصل حصدها إن هو واصل بنفس المستوى والأداء.

اختير في تشكيلة الأسبوع الماضي

في سياق الحديث عن تألق عطال وإشادة الفرنسيين به دائما أشاد موقع “ماكسي فوت” الفرنسي المختص كثيرا بعطال وقال أنه يقدم مستويات باهرة أسبوعا بعد آخر، الموقع السابق قال أن عطال بات يشبه شعلة النار المتوجهة التي لا تريد أن تنطفئ أبدا، وعطفا على ذلك اختار محررو الموقع الفرنسي السابق الذكر لاعب الخضر ضمن تشكيلتهم المثالية للجولة المنقضية من الدوري الفرنسي الليغ 1.

بورقعة -ع

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