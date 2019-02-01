كافالي يعود للجزائر من بوابة مولودية وهران :

اتفقت بصفة رسمية إدارة مولودية وهران مع المدرب الوطني السابق جون ميشال كافالي منى أجل الإشراف على عارضة فريقها الفنية، وذلك خلفا للمدرب المستقيل بلعطوي، يأتي هذا بعدما كانت إدارة الحمراوة قد اتفقت من قبل مع مدربين جزائريين هما كمال مواسة مدرب اتحاد عنابة السابق الذي رفضه أنصار النادي، ثم مدرب شبيبة الساورة نبيل نغيز، قبل أن يستقر خيار الرئيس مع التقني الكورسيكي الذي سبق له الإشراف على أبناء الحمري من قبل.

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