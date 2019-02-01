كيميتش يحذر لاعبي بايرن ميونخ من الخطأ السابق :

حذر جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ، لاعبي فريقه البافاري، من عودتهم لإهدار النقاط في الدوري الألماني، حتى لا يحصل بوروسيا دورتموند على فرصة حسم لقب البوندسليغا مبكرًا.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهة خارج أرضه أمام باير ليفركوزن، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر البوندسليغا.

وتحدث كيميتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة كيكر “باير ليفركوزن يلعب بقوة واندفاع هجومي تحت قيادة المدرب بيتر بوس، لذلك نتوقع مباراة صعبة للغاية”.

وأثنى ظهير الفريق البافاري على الجودة التي يمتلكها الخصم، كما أشار إلى السرعة البالغة التي يتمتع بها خط هجومه.

وتطرق الدولي الألماني للحديث عن فارق الـ 6 نقاط مع المتصدر بوروسيا دورتموند بقوله “إذا أهدرنا المزيد من النقاط مجددًا، فالصراع سيكون قد حُسم لصالحهم”.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليغا برصيد 42 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن أسود الفيستيفال، علمًا بأن الفريق البافاري أهدر 15 نقطة هذا الموسم في البطولة.