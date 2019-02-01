ماندي يتألق، يحصد الثناء ويؤهل ناديه للمربع الذهبي :

قاد الدولي الجزائري عيسى ماندي ناديه الإسباني ريال بيتيس، للمربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا على حساب الضيف إسبانيول برشلونة بواقع 3-1، وهي المباراة التي شارك فيها مدافع الخضر أساسيا كالعادة، وأدى مقابلة جيدة جعلته يحصل على الثناء والإشادة من قبل زملائه في النادي، قبل المحيط الخارجي لنادي ريال بيتيس الإسباني، من طاقم فني وجماهير التي هتفت مطولا باسم الدولي الجزائري، يذكر أن زميله في النادي الإسباني رياض بودبوز واصل غيابه عن مواجهات الفريق.

ماندي شارك أساسيا كالعادة

كان المدافع الجزائري عيسى ماندي قد شارك أساسيا كالعادة في مباراة أمس الأول، حيث يواصل مدافع الخضر الحصول على ثقة مدربه سيتيين، كما كان الدولي الجزائري وراء الهدف القاتل والمؤهّل لريال بيتيس الذي سجل في الدقيقة 99 من الوقت الإضافي الأول بعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، قبل أن يتألق مدافع الخضر بعد مرور 9 دقائق فقط من انطلاق الوقت الإضافي للقاء.

اختير أحسن لاعب في المباراة

كما اختير مدافع المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي كأفضل لاعب في المباراة، وذلك على حسب الإحصاءات التي قام بها موقع هوسكورد المختص في الإحصاءات والتنقيط، حيث منح مدافع الخضر 8 نقاط على 10، نظير المردود القوي والكبير الذي قدمه ماندي سواء على مستوى الخط الخلفي، وحتى مساهمته في أهداف ناديه.

م.دحوي

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