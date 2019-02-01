مانشستر يونايتد يجهز خطته لخطف سانشو :

وضع نادي مانشستر يونايتد خطة جديدة، للظفر بتوقيع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية بأن مان يونايتد يجهز عرضًا، لخطف المهاجم الإنجليزي مقابل 90 مليون جنيه إسترليني عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان سانشو، البالغ 18 عامًا، قد رحل عن صفوف مانشستر سيتي، الغريم التقليدي ليونايتد، عام 2017، منضمًا لأسود الفيستيفال.

ورغم صغر سنه، إلا أن سانشو نجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة دورتموند هذا الموسم، ليجذب تألقه اهتمام كبار البريميرليغ.

ويرغب المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير في تعزيز قوته الهجومية، بجلب سانشو، الذي سجل 6 أهداف في البوندسليغا هذا الموسم.