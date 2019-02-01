مدرب ليستر سيتي يشيد بغزال ويرفع من معنوياته :

غاب لاعب الخضر رشيد غزال عن ورقة لقاء فريقه ليستر سيتي حين واجه المتصدر ليفربول سهرة الأربعاء في ختام الجولة الـ24 منن البريميرليغ، غياب غزال كان مفاجئا جدا حيث تغنى رشدي طيلة الأسبوع بهدفه في مرمى ليفربول في الذهاب وكان يمني النفس في إعادة الكرة سهرة أول أمس حتى أنه تكلم عن ضرورة دخوله أساسيا لكنه فوجئ بقرار مدربه كلود بويال الذي أبعده بشكل كامل، ولم تكشف الصحافة الإنجليزية عن إصابة أو ما شابه ما يؤكد أن إبعاده كان فنيا، يشار إلى أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

بويال: “غزال لاعب مميز لكن عليه التأقلم مع الأجواء الإنجليزية”

إلى ذلك أدلى مدرب ليستر سيتي كلود بويال بتصريحات للإعلام الإنجليزي تكلم فيها عن لقاء ليفربول، التقني الفرنسي استغل الفرصة للحديث عن غزال وغيابه المفاجئ عن اللقاء، حيث أشاد به كثيرا حين قال: “غزال لاعب مميز ويملك إمكانيات كبيرة جدا، هو لاعب يمكنه أن يقدم لنا الإضافة، خاصة أنه يملك قدرات فنية وبدنية رائعة، كما أنه لديه قدرات تهديفية مميزة، لكن عليه أولا التكيف بسرعة مع أجواء البريميرليغ، ليس هناك اختلاف حول قدرات غزال لكن يجب أن نساعده على التأقلم مع الأجواء الإنجليزية”.

بورقعة -ع

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