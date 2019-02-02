إشبيليا الإسباني مهتم بالتعاقد مع عطال :

سيكون الدولي الجزائري يوسف عطال من بين أبرز الأسماء التي ستتصارع عليهم الأندية الأوروبية الكبيرة في الصيف المقبل، هذا ما كشفت عنه صحيفة “إلديسماركي” الإسبانية والتي قالت في أحدث تقاريرها أن عطال دخل ضمن اهتمامات نادي إشبيليا الإسباني الذي يخطط للتعاقد معه بداية من الصيف المقبل، ويقدم عطال بحسب ذات الصحيفة مستويات كبيرة جدا تمكنه من اللعب في نادي إشبيليي بسهولة، واختار عطال البقاء في نيس رغم الحديث عن بعض العروض لكن بقائه في الصيف المقبل إن واصل عن نفس النهج سيكون صعبا جدا.

المدرب معجب به والمدير الرياضي يوافقه في ذلك

المستويات الباهرة التي يقدمها عطال جعلت الإجماع عليه كبيرا، حيث قالت صحيفة إل ديسماركي أن المدرب بابلو ماشين معجب كثيرا بيوسف ويراه حلا ممتازا على الجهة اليمنى ولذلك يرغب في التعاقد معه، الرغبة في التعاقد مع المدرب تطابقت مع رغبة المدير الرياضي كاباروس والمعجب هو الآخر بعطال، المدير الرياضي لإشبيليا سيراقب عطال في الفترة المقبلة، وربما يتقرب من وكلاء أعماله من أجل إقناعهم باختيار نادي إشبيليا عوض الأندية الأخرى المتهمة به في صورة أتليتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي.

ب-ب

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