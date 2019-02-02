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إعلان عقوبة دجيكو بعد تصرفه المشين :

2 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 53 زيارة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على إيدين دجيكو، مهاجم روما، على خلفية طرده خلال مباراة فريقه أمام فيورنتينا، الأربعاء الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وأظهرت الكاميرات التليفزيونية أن دجيكو قام بالبصق على وجه حكم المباراة، في الدقيقة 72، إثر احتجاجه على أحد القرارات، ليقرر الحكم طرده من المباراة التي انتهت بفوز فيورنتينا بنتيجة مهينة (7-1).

وذكر الحساب الرسمي لروما، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن دجيكو تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين مع غرامة قدرها 10 آلاف يورو، لاستخدام عبارات هجومية أثناء الاحتجاج على قرار الحكم.

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