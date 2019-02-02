الفاف تبحث عن لقاءات ودية قبل أربعة أشهر من المنافسة القارية :

لا تزال الاتحادية الجزائرية تسابق الزمن من أجل برمجة مباريات ودية للمنتخب الوطني لتحضير مشاركته في كأس أمم إفريقيا الصيف القادم، والتي لم يعد يفصلنا عنها إلا أربعة أشهر، فمواجهة المنتخب التونسي في مارس تعتبر الوحيدة لرفقاء محرز المضمونة حتى الآن، فرغم الحديث عن اتفاق الفاف مع اتحاديتي السنغال وكوت ديفوار مبدئيا للعب مواجهتين وديتين، غير أن هذا لن يمر إلا عبر ما ستسفر عنه نتائج القرعة المنتظرة في 12 أفريل القادم وفي حال التواجد في نفس المجموعة فاللقاءين سيسقطان آليا.

مواجهة المنتخبات الأوروبية ممكن

بإمكان الفاف برمجة مواجهات ودية مع المنتخبات الأوروبية وخاصة في الأيام الأولى من شهر جوان، فالمنتخب التونسي سيواجه نائب بطل العالم منتخب كرواتيا في جوان ولم ينتظر حتى إجراء القرعة لضبط برنامجه التحضيري، فالقائمون على المنتخب الوطني لا يزالون لم يضبطوا بعد مكان التربص التحضيري للكان ولم يضمنوا أي لقاء باستثناء مواجهة الأشقاء التونسيين وهو لقاء لن تكون له فائدة كبيرة مثل اللقاءات التي تلعب في التربص التحضيري الخاص.

بلماضي يصر على مواجهة منتخبات إفريقية كبيرة

من جانبه، يصر الناخب الوطني جمال بلماضي على مواجهة منتخبات إفريقية كبيرة لتحضير المشاركة الأولى له كمدرب في “الكان” والتي يرغب في التتويج بها، حيث يرغب قياس إمكانيات المنتخب إمام كبار القارة، واختبار ما إن كان بإمكانه تحقيق الهدف المسطر أم لا، لكن هذا لم يمنعه من الترحيب بمواجهة منتخبات أوروبية كبيرة وهو ما أكده في إحدى ندواته السابقة.

ب-ب

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