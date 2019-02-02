المنتخب القطري يتوج بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه :

توج أمس المنتخب القطري لكرة القدم بكأس أمم آسيا التي أقيمت بالإمارات عقب فوزه في اللقاء النهائي على منتخب اليابان بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتحقق قطر أول لقب في تاريخها وتتربع على عرش القارة الصفراء بجدارة واستحقاق، خاصة أن التتويج جاء بطريقة لعب رائعة وبنتائج كبيرة على أقوى المنتخبات الأسيوية، فالعنابي الذي أطاح بكبار القارة في طريقه إلى النهائي على غرار السعودية والعراق وكوريا الجنوبية مدونا أرقاما كبيرة جدا أعطت التتويج طعما خاصا قد لا يعيده مستقبلا أي منتخب أسيوي، فرفقاء الجزائري الأصل بوعلام خوخي تمكنوا من تسجيل 19 هدفا في سبعة لقاءات، بالمقابل تلقت شباكهم هدفا وحيدا وكان في النهائي أمس.

حرمانه من جماهيره زاده تألقا

لم يكن تتويج المنتخب القطري بالكأس فقط بل توج مهاجمه المعز علي بلقب هداف البطولة عقب تسجيله لتسعة أهداف وهو مرشح لتحطيم رقم الإيراني علي دائي في النسخة القادمة، هذا التألق القطري جاء على ارض الإمارات التي تفرض رفقة بعض الدول الخليجية حصارا من كل النواحي على الدوحة وحرم أنصار المنتخب القطري من مناصرة العنابي وكل من حمل الراية القطرية في المدرجات أمس هم مواطنون من جنسيات أخرى تعاطفوا مع البطل الذي لم يخيبهم وهو ما زاد من حلاوة التتويج.

ب-ب

مرتبط