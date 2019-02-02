بودبوز يقدم للجماهير وسيحمل الرقم 24 :

ظهر الدولي الجزائري رياض بودبوز صباح أمس الجمعة أمام الصحافة الإسبانية حيث تم تقديمه، الجزائري كان قد وقع قبل يومين بنظام الإعارة كما أشرنا وكان الموقع يوم أمس لتقديمه للصحافة وأيضا الكشف عن الرقم الذي يحتله، فبعد أن تعود على حمل الرقم عشرة أينما حل وارتحل سيكون رياض على موعد مع حمل رقم جديد وهو الرقم 24، حيث قال الموقع الرسمي أن الرقم شاغر وسيكون من نصيب رياض .

بودبوز: “سعيد بتواجدي في فيغو”

بعد تقديمه للصحافة، أدلى بودبوز بأول تصريحه له في ناديه الجديد، التصريح كان مقتضبا جدا وعبر فيه رياض فقط عن حالته وقال: ” أنا سعيد جدا بتوقيعي وأنا سعيد لأنني هنا”، في انتظار التصريح المنتظر لبودبوز والذي يكشف فيه عن طموحاته مع ناديه الجديد .

الصحافة المقربة تهلل للصفقة والكل ينتظر بودبوز

هللت الصحافة الإسبانية عامة والمقربة من نادي سلتا فيغو بوجه خاص كثيرا بقدوم الجزائري، الكل في النادي سعداء لتوقيع بودبوز، حيث يرى الجميع أنه يجب أن يكون المنقذ، النادي وعلى غير العادة في السنين الماضية يلعب على البقاء ووضعه بات حرجا جدا، لذلك الكل يعلق آمالا على رياض من أجل تحقيق نتائج إيجابية وقيادة الفريق نحو منطقة الأمان، ويبدو أن الوضع السيئ الذي مر به بودبوز في الفترة السابقة لم يؤثر كثيرا على آراء الصحافة فيه، حيث مازال الكل يراه لاعبا فذا وقادرا على قيادة أي فريق، وقدم بودبوز مستويات كبيرة جدا مع ريال بيتيس في الموسم الماضي، لكن مشاكله في الصيف مع إدارة ناديه ورغبته الكبيرة في المغادرة، هي من أثرت على وضعه وجعلته لاعبا بديلا بعد أن كان أساسيا وصانع اللعب الأول في الفريق .

بورقعة- ع

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