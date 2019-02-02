جوفنتوس يغري مارسيلو لمزاملة كريستيانو :

قال تقرير صحفي، إن يجوفنتوس يجهز عرضا مغريا لضم مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن جوفنتوس يجهز عرضًا لضم مارسيلو مقابل 45 مليون يورو.

وأشارت إلى جوفنتوس يغري مارسيلو بالحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، من أجل ارتداء قميص السيدة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أن مارسيلو يفضل الانتقال إلى جوفنتوس، ولكن عليه أن يقنع ريال مدريد بالتخلي عن خدماته.

ويمتلك مارسيلو في عقده الحالي مع ريال مدريد شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو.

ويعاني مارسيلو، في الفترة الأخيرة من الجلوس على دكة البدلاء في مباريات ريال مدريد الأمر الذي قد يدفعه للرحيل عن الملكي.

يذكر أن مارسيلو يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق والذي انتقل إلى جوفنتوس في الصيف الماضي.