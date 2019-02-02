حمرون ينتقل للريان القطري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم :

أعلن نادي الريان القطري ضمه الجزائري يوغرطة حمرون قادما إليه من نادي السد، وكان حمرون قد لعب في النصف الأول من الموسم في نادي الخريطيات بنظام الإعارة ورغم أنه لم يقدم مستويات كبيرة، إلا أن ناديه السد نجح في إعارته لواحد من أقوى الأندية المحلية وهو الريان، يوغرطة سيعمل على إعادة أمجاده السابقة وتقديم مستويات أحسن من المستويات التي ظهر بها في النصف الأول من الموسم على الأقل لإقناع إدارة ناديه لسد بإبقائه في الفريق في الموسم المقبل.

بورقعة- ع

مرتبط