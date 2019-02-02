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HONG KONG, HONG KONG - SEPTEMBER 08: Karim Boudiaf during the Hong Kong vs Qatar match, part of the FIFA World Cup Qualifiers 2015 on September 08, 2015 at the Mong Kok stadium in Hong Kong, China. (Photo by Power Sport Images/Getty Images)

خوخي وبوضياف يرفعان كأس آسيا :

2 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 61 زيارة

عرفت التشكيلة القطرية المتوجة بكأس آسيا تواجد لاعبين من أصول جزائرية ساهما بشكل مباشر في هذا التتويج التاريخي، الأول بوعلام خوخي والثاني كريم بوضياف، وإذا كان خوخي من مواليد مدينة بوسماعيل ومن أب وأم جزائريتين، فإنّ بوضياف من مواليد فرنسا من أب جزائري وأم مغربية، وكان اللاعبان رفضا دعوة المدرب آيت جودي لتقمص ألوان المنتخب الأولمبي، قبل أن يقوم الاتحاد القطري بتجنيسهما ليصبحا ركيزتين أساسيتين في المنتخب العنابي المتوج أمس بأول لقب أسيوي في تاريخه، يذكر أن التشكيلة القطرية المشاركة في كأس آسيا ضمت 12 لاعبا مجنسا.
مهدي زعيبط

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