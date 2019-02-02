خوخي وبوضياف يرفعان كأس آسيا :

عرفت التشكيلة القطرية المتوجة بكأس آسيا تواجد لاعبين من أصول جزائرية ساهما بشكل مباشر في هذا التتويج التاريخي، الأول بوعلام خوخي والثاني كريم بوضياف، وإذا كان خوخي من مواليد مدينة بوسماعيل ومن أب وأم جزائريتين، فإنّ بوضياف من مواليد فرنسا من أب جزائري وأم مغربية، وكان اللاعبان رفضا دعوة المدرب آيت جودي لتقمص ألوان المنتخب الأولمبي، قبل أن يقوم الاتحاد القطري بتجنيسهما ليصبحا ركيزتين أساسيتين في المنتخب العنابي المتوج أمس بأول لقب أسيوي في تاريخه، يذكر أن التشكيلة القطرية المشاركة في كأس آسيا ضمت 12 لاعبا مجنسا.

مهدي زعيبط

مرتبط