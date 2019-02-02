رئيس إيمبولي: “مغامرة بن ناصر معنا ستنتهي مع نهاية الموسم”

كما كان متوقعا أعلن رئيس نادي إيمبولي فابريسيو كورسي نهاية مغامرة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، ففي تصريحات للإعلام الإيطالي يوم أمس أكد كورسي انتقال بن ناصر مع نهاية الموسم حين قال: ” بن ناصر لاعب مميز جدا ومهم كثيرا لفريقنا، لكن أعتقد أنه سيرحل، ومع نهاية الموسم الحالي سيغير النادي” وكانت عديد التقارير الإيطالية قد كشفت أن بن ناصر سيرحل، حيث اتفق ناديه مع نادي نابولي بشكل نهائي .

“سعر بن ناصر تحدثت عنه الصحف في وقت سابق”

رئيس نادي إيميولي تحدث أيضا عن سعر اللاعب، حيث قال أن سعره بات معروفا وهو تأكيد آخر على رحيله مع نهاية المسوم وفي هذا الشأن قال: ” لا يمكنني أن أحدد السعر الذي سيغادر به بن ناصر، لكن على العموم بعض التقارير التي تكلمت عن الأمر سابقا كانت مصيبة، في الأخير أؤكد أن كل شيء سيبقى معلقا فمن هنا لنهاية الموسم قد تتغير بعض الأشياء “، وهي إشارة قوية إلى أن سعر اللاعب قد يزيد ببعض الملايين في حال تألقه .

“بن ناصر لاعب مميز ويملك يسرى ساحرة”

في الأخير أشاد كورسي أيما إشادة بلاعبه الجزائري الشاب، حيث طلب منه مقارنته بلاعب نابولي ألان الذي سيرحل عن الفريق في الموسم المقبل ومن المنتظر أن يكون بن ناصر خليفته، كورسي لم يتردد في تفضيل بن ناصر على لاعب سينتقل نهاية الموسم برقم قياسي قد يفوق المائة مليون وقال: ” بن ناصر يشبه ألان كثيرا في ديناميكية اللعب، هو لاعب بنفس قامته لكن بن ناصر يتفوق عليه من الناحية الفنية، بن ناصر يملك يسرى ساحرة وهو أمر مميز فيه”، حديث كورسي السابق يؤكد بشكل قطعي أنه راحل.

إعلان انتقاله سيساعده من ناحية المنتخب الوطني

رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها وقدمها بن ناصر مع إيمبولي، إلا أنه لم يحظ بعد بثقة الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأخير اعتمد على بن طالب بداية وشيتة في لقاء الطوغو من دون أن يمنح بن ناصر أي فرصة، رغم أنه يملك مستوى كبير، انتقال بن ناصر لنادي جديد بحجم نابولي قد يغير فكرة بلماضي عنه وربما يساعده ذلك في حجز مكان مع المنتخب الوطني في الكان المقبل لأنه فعلا يستحق ذلك .

بورقعة- ع

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