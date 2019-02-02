ساري: “أعلم أن وظيفتي في خطر”

يعلم الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي أنه يعيش مرحلة حرجة رفقة البلوز، بعد أن تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “أعلم أن وظيفتي في خطر بعد 5 أشهر من قيادة تشيلسي”.

وأضاف: “عملي دائمًا في خطر، وأنا أحب وظيفتي لهذا السبب، كما أنني قادر على التطور والعمل تحت الضغط”.

وتابع: “أدرك قواعد مهنة التدريب جيدًا، فقد أهزم مانشستر سيتي، وبعد 3 أيام تصبح وظيفتي في خطر”.

وواصل: “لن أغير الآن فلسفتي في لعب كرة القدم، ولكنها قد تتغير في المستقبل”.

وأكمل: “كنت أعلم جيدا أن هذه المهمة ستكون صعبة للغاية. لأن المستوى مرتفع جدا هنا”.

وقال: “إذا كان بإمكاني تغيير عقلية هؤلاء اللاعبين، فإنهم مناسبون جداً لطريقتي”.

وأتم: “خسرنا المباراة الأخيرة أمام بورنموث بشكل سيئ للغاية، ولكنها كانت مختلفة، حيث فقدنا الثقة في العودة بعد تلقي الهدف الأول”.

وكان ساري، قد تعرض لهجوم شديد من جمهور تشيلسي عقب الهزيمة أمام بورنموث (4-0) بالبريمييرليغ، واتهمه الجمهور بأنه لا يفهم الأسلوب المناسب لقيادة البلوز في المباريات.