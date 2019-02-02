سليماني يقرر البقاء في ناديه فينرباتشي :

مرت ساعات الميركاتو الشتوي الأخيرة من دون أن تحمل خبر انتقال الدولي الجزائري ولاعب فينرباتشي إسلام سليماني، الذي كان مرشحا بقوة للرحيل واسمه احتل أغلب أخبار الميركاتو في تركيا، لكنه في الأخير بقي على عكس المتوقع، التقارير التركية قالت يوم أمس أن سليماني كان مرشحا بقوة للعب في ريال بيتيس حتى أنه اجتمع بمبعوثين من هذا النادي، لكن في الأخير خرج من دون أن يتفق على الرحيل، واتهمت عديد المواقع اللاعب الجزائري ووكيل أعماله بعرقلة الصفقة، رغم أن النادي الإسباني كانت له رغبة كبيرة في ضمه، يشار إلى أن سليماني تدرب بصفة عادية أول أمس، كما تواجد في تشكيلة فريقه التي واجهت نادي غوزتيبي في الدوري سهرة أمس الجمعة .

الإدارة هي من عرقلت الصفقة بحسب الصحافة البرتغالية

رغم أن الإعلام التركي حمل لاعب الخضر ووكيل أعماله مسؤولية بقائه ورفضه عرض ريال بيتيس، إلا أن صحيفة “أجوغو” البرتغالية المقربة من وكيل سليماني قالت العكس، حيث أكدت أن إدارة فينرباتشي هي من رفضت السماح لسليماني بالرحيل صوب ريال بتيس، لكن من دون شرح مستفيض للأمر، لكن يبدو أن الأمر غير منطقي لأن إدارة فينرباتشي جاهدت للتخلص من سليماني ولا يوجد لديها أي سبب للإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، لا سبب فني، لأن سليماني كان سيئا جدا طيلة الستة أشهر الأولى، ولا حتى مالي لأن سليماني صاحب أعلى راتب في الفريق وفي تركيا ككل وهي الأسباب التي تؤكد بما لا يدعو للشك أن سليماني هو من كان وراء تعطيل الخروج من تركيا .

بورقعة- ع

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