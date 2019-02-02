صفقة والي تتوقف في آخر لحظة واللاعب يعود لناديه :

بعد أن كنا قد كشفنا في عدد يوم أمس أن لاعب كورتري الجزائري إيدير والي تواجد في إسطنبول من أجل الانضمام لنادي دنزلي سبور قالت تقارير تركية صباح أمس أن الصفقة لم تتم في آخر لحظة، التقارير التركية قالت أن الاتفاق كان حاصلا بين والي وناديه الجديد لكن نادي كورتري رفض تسريحه في آخر اللحظات بسبب بعض المشاكل المالية، ويبدو أن إدارة كورتري قد تراجعت عن مطالبها ورفعتها وهو ما أفسد الصفقة بالكامل، وبذلك سيكون والي مجبرا على العودة لناديه وإنهاء الموسم هناك رغم كل ما يعيشه من مشاكل، حيث كان تقارير بلجيكية سابقة قالت أن الإدارة تدفعه دفعا نحو الرحيل .

بورقعة- ع

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