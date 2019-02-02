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عدلي يرسم التحاقه ببوردو في آخر ساعات الميركاتو :

2 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 56 زيارة

أعلن نادي بوردو الفرنسي سهرة الخميس ضمه الموهبة الجزائرية ياسين عدلي قادما إليه من نادي باريس سان جرمان، الإعلان عن رحيل عدلي حدث في وقت مبكر من يوم الأربعاء لكن ولغاية الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوي لم يعلن عن الصفقة ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية إلغائها، لكن النادي الفرنسي أعلن عن قدوم عدلي في الأخير، وانضم عدلي لناديه الجديد بعقد يمتد لغاية 2023 من دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وبحسب الإعلام الفرنسي فإن القيمة لم تتجاوز الستة ملايين أورو وهي بمثابة صفقة مميزة للنادي الذي سيجني الكثير من الملايين مستقبلا في حال تألق اللاعب الذي يملك الإمكانيات الكبيرة واللازمة لفعل ذلك، بما أنه واحد من المواهب الصاعدة في فرنسا بشهادة خبراء ومختصين كبار.
بورقعة- ع

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