غوارديولا :”عندما يقول الناس إننا أفضل فريق ولا نقهر إجابتي دائما تكون..”

تجاهل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ما تردد بشأن منح تغريدة ساخرة للاعبه كايل ووكر دوافع إضافية إلى ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال صراع الفوز باللقب.

ونشر ووكر تغريدة ثم حذفها عقب تعادل ليفربول 1-1 مع ليستر سيتي في أنفيلد يوم الأربعاء الماضي.

وكان الفوز سيزيد الفارق بين ليفربول المتصدر ووصيفه السيتي إلى سبع نقاط، بعدما تلقى الأخير خسارة مفاجئة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد المتعثر يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح الفارق بعد هذا التعادل خمس نقاط فقط.

وقال ووكر في تعليقه على صورة لهاري ماجواير صاحب هدف ليستر سيتي الذي كان يتحدث مع أحد المشجعين في المدرجات خلال كأس العالم الأخيرة: “اعتقدوا أنهم سيزيدون الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط (في إشارة إلى ليفربول)”.

وقال غوارديولا: “لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات اللاعبين وما ينشرونه على حساباتهم في هذه المواقع. لا يمكن السيطرة عليها. الدافع هو الفوز بالمباريات ولا يتعلق الأمر بتغريدة أو بأمر آخر”.

والهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد، هي الرابعة للسيتي في الدوري هذا الموسم لكن غوارديولا لا يشعر بتراجع دوافع فريقه الذي يصارع على أربع جبهات بينها دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدرب الإسباني: “لا نشعر بسعادة من الأداء خلال المباراة الأخيرة. لو لم نملك الدافع ما أصبحنا هنا.

وختم: “عندما يقول الناس إننا أفضل فريق ولا نقهر إجابتي دائما تكون واحدة وهي أننا يجب أن نتطور في كل مباراة. وفي بعض الأحيان هناك تقلبات في الأداء صعودا وهبوطا”.