ماندي يواجه فالنسيا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا :

أجريت أمس الجمعة قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا وأسفرت عن موجهتين قويتين جدا، ورغم أن الجميع في العالم كان يمني النفس بكلاسيكو في النهائي إلا أن الأمر حدث في النصف النهائي، على أن يقام اللقاء الثاني بين نادي ريال بيتيس وفالنسيا، القرعة رحمت الدولي الجزائري عيسى ماندي بأن جنبته لقاء الكبار لكن المهمة تبقى صعبة جدا ضد خفافيش المستايا والذين يعولون على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، لكن رغم ذلك تبقى حظوظ ماندي وبقية زملائه في المرور للدور النهائي كبيرة جدا، خاصة أنهم يملكون المستوى لفعل ذلك وأيضا يملكون الحافز لأن الاتحاد الإسباني يخطط لإقامة اللقاء النهائي في ملعب فيا مارين معقل بيتيس ووقتها سيكون الفوز بالكأس ممكنا جدا حتى بلقاء البارصا أو الريال .

بورقعة- ع

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