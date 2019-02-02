ميركاتو شتوي بارد على المحترفين وأموال الخليج لملء حسابات المنتهين :

انتهى أول أمس الخميس الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية وانتهت معه الأخبار التي تحمل اللاعبين الدوليين الجزائريين إلى نوادي مختلفة، فكل يوم مع افتتاح هذا الميركاتو تتداول المواقع الرياضية والخاصة بالانتقالات أخبارا لمحترفينا، فتسيد براهيمي، بن زية، سليماني، بودبوز ووناس المشهد بامتياز وظن المتتبع الجزائري أنه سيتابعهم في النصف الثاني بألوان أندية جديدة، لكن بغلق أبواب التحويلات الشتوية بقي لاعبونا على حالهم رغم معاناتهم مفضلين الاستقرار رغم الانكسار أو عدم وجود اهتمام بسبب مستواهم المخيب للآمال.

بودبوز بقي في القمة من بوابة سيلتا

يعتبر بودبوز الاسم الجزائري الوحيد الذي نجح في الخروج غانما من الشتاء الحالي بمغادرته بيتيس وكرسي احتياطها الذي يعرف مكانه عليه جيدا وحتى الكرسي يعرفه، ليشد الرحال غير بعيد مفضلا عدم العودة من جديد إلى فرنسا والبقاء في فضاء الليغا ومتعتها، فرياض ظفر بعقد مع نادي عريق وهو سيلتا فيغو، وحتى إن كان في غير أحواله يبقى أحسن من تولوز ونيس، على أمل أن يعود للبروز فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي.

سليماني سيبقى يعاني وبقي عبئا على فينارباتشي

مطلوب في عدة أندية على شكل إعارة على المواقع فقط وهو الصائم عن التهديف في الدوري منذ سبتمبر مع فينارباتشي، الذي سيبقى يعاني بجود سليماني، فالنادي التركي لم ينجح رغم كل مساعيه في التخلص منه، فناديه ليستر رفض استعادته وعرضه كهدية على كارديف وهي الهدية التي ربما رفضت، بالمقابل هداف الخضر استفاق مؤخرا للخروج من جحيم البطولة التركية التي لم يجد ضالته فيها وعجز عن إيجاد فريق يضمه رغم كل ما قيل عن وساطة ماندي لنقله لليغا الإسبانية، فحاله لا يختلف عن مواطنه بن زية الذي سيواصل في الدوري بعد رفض ناديه استعادته إلى الشمال الفرنسي.

وناس بقي في نابولي مرغما بقرار من أنشليوتي

من اللاعبين الذين رشحوا بقوة لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي المنقضي هو لاعب نابولي آدم وناس بحثا عن رفع الحجم الساعي من اللعب، والذي افتقده في النصف الأول من الكالتشيو الايطالي، فعبرت أندية جنوة، سامبدوريا، بارما وكييفو عن رغبتها في استعارته، كما نافستها أندية فرنسا على غرار بوردو وسانت إيتيان، غير أن المدرب أنشيلوتي رفض التفريط في لاعبه الجزائري وأصر على بقائه في نابولي حتى نهاية الموسم الكروي.

براهيمي، ماندي، عطال أسماء مؤجلة إلى الصيف

تداول الأسماء الجزائرية في المواقع العالمية وعلى رأسهم براهيمي الذي ينتهي عقده بنهاية العام الجاري وهو الآن حر في اختيار وجهته من بين الوجهات المحتملة وهو الذي اقترن بنواد من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، ليمر عليه الشتاء دون حصاد وهو ينتظر الصيف لتغيير الأجواء، وهو حال لاعب بيتيس ماندي المطلوب في عدة أندية ورحيله سيكون صيفا من بلاد الأندلس، كما يتواجد اكتشاف الليغ 1 الفرنسية يوسف عطال على رادار كبار القوم في أوروبا الذين يراقبون مواهب القادم من الدوري الجزائري وبقاؤه مستحيل في نس الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

مجاني، حساني وساتلي اختاروا أموال الخليج العربي

من بين أهم انتقالات محترفينا هذا الشتاء، هو تطليق القائد السابق للخضر كارل مجاني الدوري التركي وناديه طرابزون سبور باحثا عن عقد جيد من الجانب المالي وهو قريب من تعليق الحذاء، فاختار أحد السعودي وضحى بالجانب الرياضي وهو محقا إذا نظرنا إلى عامل السن، لكن ما دفع حساني إلى اختيار الغرافة القطري وهو مدافع في المنتخب الوطني ويريد التواجد في العرس الإفريقي؟، فبعد أن قيل أنه قريب من عملاق الدوري البلغاري هاهو سيلعب تحت إشراف غوركيف الناخب الوطني في دوري نجوم قطر وهو حال مدافع تابعه بلماضي في جولته الأوربية ودخل حسابات المنتخب، غير أنه حزم حقائبه مغادرا راد ستار الفرنسي والوجهة أم صلال القطري.

“كان” مصر وراء قرار البعض بالاستقرار

لم يكن ميركاتو هذا الشتاء مشابها للمواسم الماضية للاعبينا في مختلف البطولات الأوروبية، فالخضر مقبلون على لعب نهائيات كأس أمم إفريقيا الصيف القادم والناخب الوطني طالبهم بالمنافسة كشرط لحمل القميص الوطني، لهذا فضل العديد منهم الاستقرار رغم نقص المنافسة التي قد يفتقدوها نهائيا في حال الرحيل نحو ناد جديد والعمل على فرض نفسهم وتغيير ووضعيتهم حتى شهر ماي.

ب- بكوش

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