هني يقترب من ترك سبارتاك والانتقال للدوري الأمريكي :

يبدو أن حمى الانتقالات مازالت مستمرة ولن تتوقف مع نهاية فترة التحويلات في أوروبا، حيث كشفت تقارير كندية أن نادي تورنتو الكندي يرغب في التعاقد مع نجم الخضر سفيان هني، وقالت التقارير الأمريكية أن مسيري تورنتو معجبون بهني ويرغبون في ضمه كبديل للاعبهم السابق سيباسيتيان جوفنيكو الذي ترك الفريق بداية الأسبوع الحالي واستقر في السعودية، حيث وقع لنادي الهلال السعودي، وينطلق الدوري الأمريكي الذي يتنافس فيه تورنتو في الأسبوع الأول من شهر مارس الداخل، ما يعني أن الوقت مازال متسعا لكل الأطراف من أجل دراسة الوضع بشكل جيد .

العرض سيفوق الـ8 ملايين أورو وراتب أكبر من راتبه الحالي

الصحافة الأمريكية التي تكلمت عن الصفقة المرتقبة لم تشر للتقارير المالية لها، لكنها قالت أنها ستفوق الثمانية ملايين أورو على الأقل وهي القيمة التي اشترى بها سبارتاك موسكو هني قبل عام، ومن دون شك فإن النادي الروسي لن يتنازل عن هني بقيمة أقل، لسبب بسيط وهو أنه لا يرغب في بيعه في الوقت الحالي، كما أن هني لا يتقاضى راتبا ضخما جدا مؤثرا على الخزينة، ومن دون شك فإن إدارة تورنتو ستسعى لإغراء اللاعب براتب أعلى لدفعه للموافقة .

هني أكد أنه مرتاح وحسابات “الكان” قد تدفعه لرفض العرض

كل ما قيل عن هني وتورنتو لا يتعدي رغبة كبيرة من النادي الكندي لضم الجزائري وربما تقديم عرض أو وثاني وربما ثالث لإقناعه نظرا لحاجتهم إليه لكن التقارير لم تشر لرغبة سفيان بين الانتقال أو البقاء، لاعب الخضر وقبل أيام فقط صرح أنه مرتاح في سبارتاك، خاصة مع المدرب الجديد الذي يعشق طريقة لعبه وهو ما قد يعني أنه سيبقى كما أن هني مقبل على لعب الكان ومن دون شك لا يريد المغامرة بتغيير الفريق وهو ما قد يؤثر على وضعه، لكن يبقى كل هذا مجرد اجتهادات والعرض قد يؤثر على رأي هني وأيضا إدارة ناديه خاصة إذا كان ضخما جدا .

بورقعة-ع

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