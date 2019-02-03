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أليغري يبرر تصرف ديبالا :

3 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 41 زيارة

وجد ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، مبررًا لتصرف باولو ديبالا، نجم السيدة العجوز، خلال مباراة بارما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وكان أليغري أبقى ديبالا خلال مباراة بارما التي انتهت بالتعادل 3-3، على مقاعد البدلاء، إلا أن اللاعب قرر مغادرة الملعب والدخول إلى غرفة الملابس.

وقال أليغري، في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “مغادرة ديبالا للملعب؟ أتوقع أنه قام بذلك بعدما شعر بالبرد”.

يذكر أن جوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن نابولي الوصيف.

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