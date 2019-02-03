الإصابة تحرم بن سبعيني من المشاركة لثالث لقاء على التوالي :

لم يكن لاعب الخضر رامي بن سبعين حاضرا في ورقة لقاء فريقه ران والذي واجه عشية أمس السبت نادي أميان في الليغ 1، غياب الجزائري كان منتظرا، حيث يعاني من إصابة عضلية منذ فترة ليست بالقصيرة، غياب بن سبعيني عن لقاء أمس هو الثالث له على التوالي، حيث كان قد أصيب قبل أزيد من أسبوعين ورغم أن الإصابة عضلية كما قال موقع النادي في بادئ الأمر، إلا أنه لم يتجاوزها لغاية يوم أمس، ويأمل بن سبعيني في استعادة قدراته سريعا لأن امتداد غيابه لن يكون في صالحه أبدا، خاصة وأنه الآن بات يملك بديلا وليس كما جرى في مرحلة الذهاب، وفي حال تمكن من التألق فسيكون من الصعب عليه استعادة مكانته الأساسية رغم ما يقدمه حتى الآن من مستوى.

ب-ب

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