“الفاف” تغلق ملف عوار بشكل نهائي :

كشفت مصادر جد مطلعة أن ملف اللاعب الفرانكو جزائري ونجم نادي ليون الفرنسي أغلق نهائيا من قبل “الفاف” والناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك بعد الاجتماع الأخير الذي كان مع اللاعب وبحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي على هامش تنقله لتوقيع العقد الجديد مع شركة أديداس للعتاد الرياضي، حيث لم يبد اللاعب أي رغبة في تقمص ألوان الخضر، لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب؟ فرغم تعبيره عن حبه للجزائر كبلده وتعلقه بها، وهو الذي كان يزورها بانتظام قبل توقيع عقده الاحترافي مع ليون، وهو ما جعل بلماضي وزطشي يخرجان من الاجتماع بقناعة وهي غلق ملف اللاعب نهائيا.

فضل الجانب الرياضي وعائلته منحته حرية الاختيار

بحسب ما علم من محيط زطشي فاللاعب فضل اختيار الجانب الرياضي والمواصلة مع الديكة الفرنسية المقبل معهم على لعب كأس أوروبا للآمال، وهو يطمح للانضمام إلى بطل العالم، خاصة عقب تصريحات المدرب ديدي ديشان الذي أثنى كثيرا عليه وأكد أن تألقه يراقب بجدية في فرنسا، كما أن عوار لم يجد أي ضغط من عائلته التي تركت له حرية الاختيار، بالمقابل لعب محيطه من وكيل أعماله وإدارة الرئيس جون ميشال أولاس، الذي حتى وإن تحفظ في الموضوع، لعب دورا كبيرا جدا وسيناريو فقير غير بعيد.

لن يلعب للجزائر حتى وإن تراجع مستقبلا

رغم أن هناك العديد من اللاعبين الحاليين الخضر رفضوا المنتخب الأول لما كانوا يأملون في اللعب للمنتخب الفرنسي، ليجدوا أنفسهم بعدها نجوما في المنتخب الجزائري، غير أن هذا لن يحدث على الأقل ما دام بلماضي مدربا للخضر، والذي أكد لزطشي أن عوار لن يرتدي قميص المنتخب مستقبلا حتى وإن تراجع وفضل اللعب لأكابر الجزائر، وهو الطرح الذي سانده فيه رئيس الفاف وبقوة، معتبرا أن ملف عوار أغلق مثلما أغلقت ملفات سابقة.

ب-بكوش

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