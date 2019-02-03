بالاك يطلق أسهم النقد نحو هوميلز وحارس البايرن :

أبدى مايكل بالاك، لاعب بايرن ميونيخ الأسبق، اندهاشه من غياب الإسباني خافي مارتينيز، عن تشكيلة الفريق الأساسية للعملاق البافاري أمام باير ليفركوزن، أمس السبت.

وتلقى بايرن ميونيخ، خسارة قاسية أمام باير ليفركوزن بنتيجة (3-1)، أمس السبت، على ملعب باي آرينا، في الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

وأبرز موقع “سبورت1” الألماني، تصريحات بالاك في لقاء تليفزيوني، حيث قال: “ثنائي الارتكاز لم يقدم أداءً جيدًا أمس. لهذا أتعجب من عدم حصول مارتينيز على فرصة من البداية”.

وخص بالاك بالذكر الدولي الألماني ماتس هوميلز، مؤكدًا أنه سببًا رئيسيًا في الأخطاء الدفاعية، مشيرًا إلى تسببه في ضرب التسلل في لقطة الهدف الثالث لليفركوزن.

من جانبه، قال ستيفان إيفينبيرغ، قائد البايرن الأسبق: “الفريق يعاني أمام الفرق التي تعتمد على المرتدات السريعة والضغط العالي”.

واتفق إيفينبيرغ مع انتقادات بالاك واتهامه لهوميلز بالتسبب في بعض الأهداف، مؤكدًا أن البايرن تلقى أهدافًا كان من السهل تفاديها.

وألقى بالاك، باللوم أيضًا على الحارس سفين أولريتش، الذي شارك في ظل إصابة مانويل نوير، حيث قال: “الهدف الثاني لليفركوزن كان بمثابة هدية من الحارس، لقد ارتكب خطأ ولم يعد بعده”.

وتراجع بايرن ميونخ، للمركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا وتوقف رصيده عند 42 نقطة، ليتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر، بوروسيا دورتموند.