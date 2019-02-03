بلخيثر يقدم مستوى جيدا مع القادسية ضد الفيحاء :

حقق لاعب الخضر مختار بلخيثر أول فوز له في الدوري السعودي مع ناديه القادسية، بلخيثر وناديه فازوا على حساب الفيحاء بهدفين من دون رد، ويعتبر لقاء أمس هو الثاني لبلخيثر منذ وصوله للسعودية لكنه الأحسن، حيث قدم لاعب الإفريقي السابق مستويات مميزة وكان وراء الكثير من الطلعات على الجهة اليمنى والتي جاء من إحداها هدف فريقه الأول، المستوى المبشر لبلخيثر سيساعده من دون شك على رفع التحدي ولما لا التواجد في كأس إفريقيا المقبلة في مصر. بورقعة-ع

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