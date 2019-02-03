بلفوضيل بديل ويشارك في ربع ساعة مع هوفنهايم :

بعد أن غاب عن لقاء الجولة الماضية بالكامل عاد لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل للظهور من جديد حين شارك بديلا عشية أمس السبت في لقاء فريقه هوفنهايم ضد نادي فورتونا دوسلدورف، إسحاق انتظر لغاية الدقيقة الـ 75 ليسجل ظهوره وكانت النتيجة وقتها تشير لتعادل فريقه الإيجابي بهدف في كل شبكة وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء، ما يعني أن دخول بلفوضيل لم يكن له أي تأثير، مواقع الإحصائيات لم تتمكن من تقييم بلفوضيل وهذا نظرا لعدد الكرات القليل جدا التي لمسها الجزائري، وبات بلفوضيل مطالبا بتحسين وضعه إن كان يرغب في دخول تشكيلة بلماضي المعنية بالكان لأن أرقامه ومعدل مشاركاته الحالية لن تمكنه من لفت أنظار الناخب الوطني بكل تأكيد.

بورقعة-ع

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