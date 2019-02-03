بن رحمة هداف، ممرر حاسم ويختار رجل اللقاء :

قلب نادي بيرنتفود الإنجليزي تأخره بهدفين لفوز بخمسة أهداف من دون رد وذلك في اللقاء الذي جمعه بنادي بلاكبورن أمس السبت في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، لاعب الخضر سعيد بن رحمة شارك أساسيا في هذا اللقاء ولعب لغاية الدقيقة 83 وقدم مستوى كبيرا جدا، حيث سجل الهدف الأول لفريقه، كما ساهم بتمريرتين حاسمتين في هدفي فريقه الثاني والرابع ليضع بذلك بصمته في ثلاثة أهداف من أصل خمسة سجلها فريقه.

اختير رجل اللقاء ونال تقييما ممتازا

موقع “هو سكورد” للإحصائيات لم يجد صعوبة في اختيار رجل لقاء برنتفورد ضد بلاكبورن، حيث منح الجزائري بن رحمة التقييم الأعلى والذي وصل لعشرة من عشرة وهي درجة الكمال، بن رحمة يكون قد أكد فقط مستوياته الباهرة والتي بدأها في شهر جانفي المنقضي، يشار إلى أن بن رحمة اختير في تشكيلة شهر جانفي الماضي وإن واصل على نفس النهج سيكون في تشكيلة فيفري، وربما تشكيلة المنتخب لتربص مارس أيضا وهو الذي توبع من قبل بلماضي ويتواجد ضمن قائمته الموسعة وإن واصل بهذا الظهور فالأكيد سيحظى بفرصته، بما أنه أحسن بكثير من المهاجمين الحاليين للخضر.

بورقعة-ع

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