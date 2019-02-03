الرئيسية / آخر الأخبار / بن ناصر يظهر بوجه شاحب وفريقه يقترب من السقوط :

بن ناصر يظهر بوجه شاحب وفريقه يقترب من السقوط :

3 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 67 زيارة

شارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيا في لقاء فريقه إيمبولي يوم أمس السبت ضد نادي كييفو متذيل الترتيب ولعب تسعين دقيقة كاملة، اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة وهي نتيجة عمقت أكثر من مشاكل رفقاء بن ناصر الذين اقتربوا أكثر فأكثر من منطقة الهبوط بعد أن استقروا في المركز 17، مستوى بن ناصر في هذا اللقاء كان نسخة عن مستوى الكثير من زملائه، حيث لم يظهر بمستوى جيد ونال تقييما جد متواضع من موقع “هو سكورد” الذي منحه 6.7 فقط من عشرة وهو من أسوأ التقييمات في اللقاء، ويبدو أن بقاء إيمبولي في الدرجة الأولى سيكون صعبا هذا الموسم خاصة مع استفاقة الفرق الأخرى.
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

“الفاف” تغلق ملف عوار بشكل نهائي :

كشفت مصادر جد مطلعة أن ملف اللاعب الفرانكو جزائري ونجم نادي ليون الفرنسي أغلق نهائيا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved