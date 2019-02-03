بن ناصر يظهر بوجه شاحب وفريقه يقترب من السقوط :

شارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيا في لقاء فريقه إيمبولي يوم أمس السبت ضد نادي كييفو متذيل الترتيب ولعب تسعين دقيقة كاملة، اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة وهي نتيجة عمقت أكثر من مشاكل رفقاء بن ناصر الذين اقتربوا أكثر فأكثر من منطقة الهبوط بعد أن استقروا في المركز 17، مستوى بن ناصر في هذا اللقاء كان نسخة عن مستوى الكثير من زملائه، حيث لم يظهر بمستوى جيد ونال تقييما جد متواضع من موقع “هو سكورد” الذي منحه 6.7 فقط من عشرة وهو من أسوأ التقييمات في اللقاء، ويبدو أن بقاء إيمبولي في الدرجة الأولى سيكون صعبا هذا الموسم خاصة مع استفاقة الفرق الأخرى.

بورقعة-ع

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