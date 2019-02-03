بولاية يتألق من جديد بتمريرة حاسمة :

عاد اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط نادي ماتز الفرنسي فريد بولاية للتألق من جديد بتمرير حاسمة هي الخامسة له هذا الموسم في الليغ 2 الفرنسية، وذلك في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي تروا لحساب الجولة الثالثة والعشرين، حيث كان وراء كرة الهدف الأول لفريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ولنفس اللقاء شارك الحارس الدولي الجزائري الآخر الكسندر أوكيدجا كأساسي وساهم في العديد من التصديات مجنبا فريقه العديد من الأهداف وهو المتألق بقوة مع ماتز هذا الموسم، من جانبه لا يزال بولاية يأمل في العودة من جديد إلى المنتخب الوطني، وهو الذي شارك في تربص وحيد مع الناخب الوطني جمال بلماضي قبل لقاء غامبيا في التصفيات الإفريقية ليبعد بعدها.

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