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BOURNEMOUTH, ENGLAND - JANUARY 30: David Brooks of AFC Bournemouth celebrates after scoring his team's second goal during the Premier League match between AFC Bournemouth and Chelsea FC at Vitality Stadium on January 29, 2019 in Bournemouth, United Kingdom. (Photo by Warren Little/Getty Images)

توتنهام مستعد لكسر رقمه القياسي من أجل هدف مانشستر يونايتد :

3 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 34 زيارة

كشف تقرير صحفي عن صراع جديد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، على ضم نجم بورنموث في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم، إلى أن توتنهام وضع الويلزي ديفيد بروكس، لاعب بورنموث، هدفا رئيسيا له في الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد الذي يراقب اللاعب أيضًا.

وأضافت الصحيفة أن ميرور رصد مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل إقناع بروكس بالانتقال إلى صفوف السبيرز، وفي حالة إتمام الصفقة بهذا الرقم فستكون هي الأضخم في تاريخ توتنهام بعدما تعاقد مع دافينسون سانشيز من أجاكس في 2017 بـ40 مليون إسترليني.

ويعيش ديفيد بروكس فترة من التألق مع فريقه بورنموث، حيث تمكن في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي من إحراز 6 أهداف وصنع 4.

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