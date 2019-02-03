توتنهام مستعد لكسر رقمه القياسي من أجل هدف مانشستر يونايتد :

كشف تقرير صحفي عن صراع جديد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، على ضم نجم بورنموث في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم، إلى أن توتنهام وضع الويلزي ديفيد بروكس، لاعب بورنموث، هدفا رئيسيا له في الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد الذي يراقب اللاعب أيضًا.

وأضافت الصحيفة أن ميرور رصد مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل إقناع بروكس بالانتقال إلى صفوف السبيرز، وفي حالة إتمام الصفقة بهذا الرقم فستكون هي الأضخم في تاريخ توتنهام بعدما تعاقد مع دافينسون سانشيز من أجاكس في 2017 بـ40 مليون إسترليني.

ويعيش ديفيد بروكس فترة من التألق مع فريقه بورنموث، حيث تمكن في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي من إحراز 6 أهداف وصنع 4.