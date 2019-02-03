جبور: “الجزائر يجب أن تكون خيار القلب وعوار لن يكون جزائريا إن اختار فرنسا”

تواجد الدولي السابق رفيق جبور أمس السبت في الحفل التكريمي الذي أقيم على شرف عبد القادر ظريف الرئيس السابق للمولودية، الإعلام الجزائري استغل تواجد جبور هناك ليسأله عن قضية عوار، التي تسيل الكثير من الحبر وجبور كان في الموعد كيف لا وهو من خلق الإثارة وربما البلبلة بتصريحه الخطير .

“الجزائر ليست موضوعا للمفاوضة يا عوار”

جبور بدأ تصريحه بالتأكيد على أن الجزائر ليست موضوع للمفاوضة ويجب أن تكون خيار القلب موجها نداء لعوار وقال:” الجزائر يجب أن تكون خيار القلب وهي ليست موضوعا للنقاش والمفاوضة، عوار يجب أن يختار الجزائر من دون تردد، صحيح أن الجزائر بحاجة للاعبين مثله لكن لا يجب أن نتوقف عليه، إذا اختار الجزائر فإن ذلك يجب أن يكون بشكل مباشر وإذا لم يفعل فهو حر أيضا “.

“إذا اختار فرنسا فهو حر لكن يجب أن ينسى الجزائر”

بعد النداء وجه جبور تهديدا لعوار وقال أنه يجب أن ينسى الجزائر في حال لم يخترها وقال: ” إذا اختار فرنسا ورأى أنه فرنسي ويجب أن يدافع عن المنتخب الفرنسي هو حر في ذلك، هو ليس الأول، فقبله لاعبين كثر اختاروا فرنسا مثل بن زيمة وناصري لكن عليه وقتها أن ينسى الجزائر بشكل نهائي”، وواجه جبور انتقادات لاذعة من الجماهير الجزائرية يوم أمس بسبب هذا التصريح لأنه لا يملك الحق في منح الجنسية لأحد وهو ليس مخولا بتوزيع الوطنية .

“عوار ليس أحسن من زياني وغلام الذين اختاروا الجزائر دون تردد”

جبور أبى إلا أن ينهي حديثه بتشبيه وضعية عوار بوضعيات لاعبين آخرين، قال أنهم اختاروا الجزائر دون تردد عكس لاعب ليون وأنه قائلا:” يجب أن نعترف أن عوار ليس أول ولا آخر لاعب يوجد في الوضع الحالي، فقبله كان هناك غلام وفيغولي وبراهيمي وكريم زياني، لكنهم اختاروا الجزائر من دون تردد، على عوار أن يكون مثلهم ويختار بشكل مباشر”.

بورقعة-ع

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