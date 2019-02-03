روني يضع أكوستا في مكانة مرموقة :

أشاد الإنجليزي واين روني، مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي، بزميله في الفريق لوسيانو أكوستا، واضعا إياه في مكانة مرموقة.

وقال روني، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية إن زميله في دي سي يونايتد، لوسيانو أكوستا، أحد أفضل من لعب معهم خلال مسيرته.

وكان أكوستا على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بسبب خلاف حول المقابل المادي بين الناديين.

وأضاف روني: “إنه لاعب موهوب ومحترف، وبات يدرك الآن مدى حجم الفرق التي تهتم بالحصول على خدماته”.

وسبق وأن زامل روني خلال مسيرته العديد من النجوم مثل كريستيانو رونالدو، زلاتان إبراهيموفيتش، ريان غيغز، بول سكولز، ستيفن جيرارد، وفرانك لامبارد.