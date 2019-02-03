سميح أوسري: “أردنا بيع سليماني لكن الأمور لم تنته كما أردنا”

استغلت الصحافة التركية تواجد نائب رئيس نادي فينرباتشي سميح أوسوي في لقاء غوزتيبي سبور الذي جرى سهرة الجمعة للحديث عن صفقة سليماني وفشلها بشكل غير مفهوم في آخر ساعات الميركاتو الشتوي الأخير، الإعلام التركي حاول الاستفسار عن الأسباب وهنا قال أوسوي:” أريد أن أتحدث عما وقع مع سليماني في آخر ساعات الميركاتو، لقد كانت هناك محادثات مكثفة جدا مع نادي ريال بيتيس، اللاعب كان يريد الرحيل ونحن بدورنا كنا نريد أن يتم الاتفاق، لكن الأوامر لم تنته كما كنا نريد” .

“مصلحة النادي كانت تقتضي عدم بيعه”

نائب رئيس فينرباتشي رفض الكشف عن سبب بقاء سليماني بشكل محدد لكنه قال أن رحيله كان سيتعارض مع مصلحة النادي وفي هذا الشأن قال: “يجب أن نكون واضحين، لا يعني أننا نريد بيع سليماني أننا سنتخلص منه مهما كانت الطريقة، لقد درسنا الأمور وتشاورنا فيما بيننا نحن أعضاء مجلس الإدارة ورأينا في الأخير أن رحيله لن يكون مناسبا لنا، يجب أن نعترف أن مصلحة فينرباتشي هي الأهم.

هل أصبح اللاعب مهما فجأة أم أن الأعباء المالية هي السبب؟

عدم كشف نائب رئيس فينارباتشي عن أسباب إبقاء سليماني بشكل محدد وحديثه العام عن تعارض رحيل مع مصلحة النادي، جعل الكثير من متصفحي الموقع يجتهد للحديث عن السبب الرئيسي، الكل أجمع على أن بقاء سليماني لن يكون لجودته وقدراته لأن الجميع رأى مستواه السيئ جدا في مرحلة الذهاب، ولو أن البعض تكلم عن عدم قدرة النادي على تعويضه في آخر لحظة، السبب الثاني وبحسب التقارير الصادرة يوم أمس كان ماليا لأن النادي كان سيعاني من أعباء وهو ما رفضته إدارة فينرباتشي التي كانت تريد التخلص من سليماني أساسا بسبب راتبه الكبير، فكيف تقبل بتحمل تبعات رحيله أيضا.

بورقعة-ع

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