عطال يخرج مصابا وحالة طوارئ في نيس :

انقاد نادي نيس الفرنسي لهزيمة نكراء ضد نادي ليل بأربعة أهداف كاملة من دون رد، الهزيمة أتت لتضع نادي نيس لحجمه بعد النتائج الطيبة التي حققها مؤخرا، خسائر نادي نيس لم تتوقف على النقاط الثلاث بل امتدت أيضا لأحسن لاعب فيه وهو يوسف عطال، الجزائري شارك أساسيا لكنه خرج بديلا بعد نصف ساعة لعب، حيث عانى من إصابة كانت سببا في خروجه.

لا أخبار عن خطورة الإصابة لكن التشاؤم سائد في الإعلام الفرنسي

لغاية عشية يوم أمس، لم يصدر نادي نيس أي تقرير بخصوص الإصابة التي يعاني منها الجزائري، لكن رغم ذلك فإن حالة التشاؤم سائدة في الإعلام الفرنسي، حيث قالت بعض التقارير أن الإصابة تبدو صعبة خاصة أن عطال لم يصب بسبب احتكاك، التقارير الفرنسية قالت أن هناك شكوكا حول تمزق عضلي في الفخذ على أمل ألا يكون تمزقا عميقا لأن ذلك سيبعد الجزائري لأسابيع كثيرة، هذا وينتظر أن يخضع عطال في اليومين المقبلين لفحوصات من أجل التأكد من الإصابة.

بورقعة-ع

مرتبط