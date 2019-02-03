فيغولي هداف مع غلطة سراي :

قاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي ناديه غلطة سراي إلى العودة بتعادل من خرجته لمواجهة نادي ألانيا سبور لحساب الجولة العشرين من الدوري التركي الممتاز التي لعبت أمس، فبعد أن كان أصحاب الأرض متقدمين في النتيجة في الشوط الأول تمكن فيغولي من تعديل النتيجة في الدقيقة 52 ومانحا نقطة ثمينة لفريقه في صراعه على اللقب، وهو الذي يتواجد الآن على بعد 5 نقاط من المتصدر باشاك شهير سبور مؤقتا، لاعب الخضر سفيان فيغولي قدم مستوى جيدا طيلة 82 دقيقة التي لعبها قبل أن يقرر مدربه فاتيح تيريم استبداله بعد التعب الذي نال منه وبالمستوى الذي قدمه نال سفيان علامة 7.5 من موقع هوسكورد وهي ثالث أحسن نقطة من جانب فريقه.

ب-ب

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