قديورة بمستوى باهت وينقاد للخسارة مع نوتنغهام :

بعد مستواه الكبير جدا في لقاء الجولة الماضية عاد الدولي الجزائري السابق عدلان قديورة ليظهر بمستوى متواضع، فرغم مشاركته كأساسي في لقاء بيرمنغهام يوم أمس السبت، إلا أن قديورة لم يستغل الفرصة التي منحت له وظهر بمستوى سيئ جدا جعل مدربه الجديد مارتن أو نيل يسحبه من أرضية الميدان قبل مرور ساعة من اللعب، قديورة نال بحسب موقع “هو سكورد” تقيما من الأسوأ في اللقاء وصل فقط لستة من عشرة وهو مستوى وتقييم وجب عليه تحسينه في اللقاءات المقلبة، خاصة أن قديورة تالق بقوة في اللقاء الماضي وتمكن من تسجيل هدف جعله الأحسن في النوتينغ، غير أنه لم يحافظ على مستواه ويخيب في ثاني ظهور أمام مدربه الجديد.

بورقعة-ع

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