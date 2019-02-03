لايبزيغ يحذر فيرنر من مصير كيتا :

تلقى الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ، تحذيرات من أجل عدم الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال رالف رانجنيك، المدير الفني للايبزيغ، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “على فيرنر ألا يفكر في الانتقال إلى ليفربول، ويتعلم من تجربة نابي كيتا”.

وأضاف: “كان كيتا لاعبًا بارزًا رفقة لايبزيغ في المواسم الماضية، ولكنه في الموسم الحالي ما يزال يعاني في ليفربول”.

وتابع: “ندرك أن فيرنر يستطيع أن يربح المزيد من الأموال مع أندية أخرى، ولكن الجانب المادي لا يحسم الأمور دائمًا، إنما هناك الجانب الرياضي أيضًا”.

وواصل: “نحاول أن نحافظ على خدمات فيرنر، فهو يتمتع بشعبية جيدة بين الجماهير واللاعبين، وأصبح من أكثر المهاجمين إثارة بالدوري الألماني”.

يذكر أن عقد فيرنر مع لايبزيغ ينتهي في صيف 2020، ويدرك النادي جيدًا اقتراب اللاعب من الرحيل، خاصة في ظل وجود اهتمام من جانب ليفربول وبايرن ميونخ.