موندو ديبورتيفو : ميسي يعثر على الشريك المثالي

كشف تقرير إسباني عن أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وجد شريكا مثاليا جديدا في صفوف الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن كارليس ألينيا الذي يحمل جينات برشلونة، تألق بشكل كبير أمام فالنسيا أمس، وكان أفضل شريك لميسي، في ظل التفاهم الكبير بينهما.



وأوضحت أن من تابع ألينيا قبل انضمامه للفريق الأول، يدرك أن برشلونة لديه لاعب مميز ويتمتع بذكاء وشخصية في الملعب.

وأشارت إلى أن ألينيا اكتسب ثقة جمهور “كامب نو” سريعًا، بعد أن وقف الجميع للتصفيق له أثناء تبديله أمام فالنسيا.

وكان ألينيا قد شارك لمدة 66 دقيقة أمام فالنسيا، أمس السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليغا.

وتمكن ألينيا خلال المباراة من القيام بـ75 تمريرة صحيحة، وأخطأ فقط في 7 تمريرات.